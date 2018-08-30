Сэм Эллардайс о Погба: лидер должен вести команду за собой в каждом матче

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс поделился мнением об игре Поля Погба:- Фанаты "Юнайтед" уже давно ждут стабильный уровень выступлений Погба. Ему 25 лет, это когда-нибудь произойдет? Сейчас он на пике. Нужно признаться и сказать, что ты не добился того, чего ожидал в плане стабильности.Когда он играет здорово, это действительно здорово. Его голы в ворота "Манчестер Сити" в прошлом сезоне и игра, когда он действовал под нападающим, были феноменальны, но этого недостаточно. Все говорят, что он блистательно провел ЧМ-2018 в составе сборной Франции, но я этого не заметил. Возможно, мне нужно сходить в оптику.Когда ты лидер, ты должен вести команду за собой каждую неделю. Уровень твоей игры не должен скакать от недели к неделе, – приводит слова Эллардайса Goal.com