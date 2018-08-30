Полузащитник "Ростова" Эззатоллахи продолжит карьеру в Англии

Иранский полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллах стал игроком английского "Рединга". Об этом сообщает его агент в инстаграме."Рединг" занимает после пяти туров 23-е место в Чемпионшипе. Прошлый сезон иранец провел в пермском "Амкаре".