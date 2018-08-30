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Полузащитник "Ростова" Эззатоллахи продолжит карьеру в Англии

Иранский полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллах стал игроком английского "Рединга". Об этом сообщает его агент в инстаграме.


"Рединг" занимает после пяти туров 23-е место в Чемпионшипе. Прошлый сезон иранец провел в пермском "Амкаре".
Теги: Эззатоллахи Ростов Рединг
Сегодня, 08:29
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