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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Томас Мюллер прокомментировал информацию об этническом расколе в сборной Германии
Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал заявления о расколе в команде по этническому признаку.
Футболист рассказал, что во время чемпионата мира 2018 года не было никакого разделения на конфликтующие стороны по этническому признаку. Наоборот, все игроки в команде ладили между собой. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая прошла во Франкфурте-на-Майне.
"Я отрицаю, что был какой-либо раскол. Понимаю, что в отсутствие результата всегда что-то ищут, но не всегда успешно", — поделился Мюллер.
В конце августа появились сообщения о конфликте между игроками сборной Германии, в результате которого они разделились на два лагеря. К первому принадлежали этнические турки Месут Озил и Илкай Гюндоган, а также футболист ганского происхождения Джером Боатенг, к другому — "типичные немцы", среди которых были Томас Мюллер и Матс Хуммельс.
"Газета.ру"
Футболист рассказал, что во время чемпионата мира 2018 года не было никакого разделения на конфликтующие стороны по этническому признаку. Наоборот, все игроки в команде ладили между собой. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая прошла во Франкфурте-на-Майне.
"Я отрицаю, что был какой-либо раскол. Понимаю, что в отсутствие результата всегда что-то ищут, но не всегда успешно", — поделился Мюллер.
В конце августа появились сообщения о конфликте между игроками сборной Германии, в результате которого они разделились на два лагеря. К первому принадлежали этнические турки Месут Озил и Илкай Гюндоган, а также футболист ганского происхождения Джером Боатенг, к другому — "типичные немцы", среди которых были Томас Мюллер и Матс Хуммельс.
"Газета.ру"
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