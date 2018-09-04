Томас Мюллер прокомментировал информацию об этническом расколе в сборной Германии

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал заявления о расколе в команде по этническому признаку.Футболист рассказал, что во время чемпионата мира 2018 года не было никакого разделения на конфликтующие стороны по этническому признаку. Наоборот, все игроки в команде ладили между собой. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая прошла во Франкфурте-на-Майне."Я отрицаю, что был какой-либо раскол. Понимаю, что в отсутствие результата всегда что-то ищут, но не всегда успешно", — поделился Мюллер.В конце августа появились сообщения о конфликте между игроками сборной Германии, в результате которого они разделились на два лагеря. К первому принадлежали этнические турки Месут Озил и Илкай Гюндоган, а также футболист ганского происхождения Джером Боатенг, к другому — "типичные немцы", среди которых были Томас Мюллер и Матс Хуммельс.