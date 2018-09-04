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Томас Мюллер прокомментировал информацию об этническом расколе в сборной Германии

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал заявления о расколе в команде по этническому признаку.

Футболист рассказал, что во время чемпионата мира 2018 года не было никакого разделения на конфликтующие стороны по этническому признаку. Наоборот, все игроки в команде ладили между собой. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая прошла во Франкфурте-на-Майне.

"Я отрицаю, что был какой-либо раскол. Понимаю, что в отсутствие результата всегда что-то ищут, но не всегда успешно", — поделился Мюллер.

В конце августа появились сообщения о конфликте между игроками сборной Германии, в результате которого они разделились на два лагеря. К первому принадлежали этнические турки Месут Озил и Илкай Гюндоган, а также футболист ганского происхождения Джером Боатенг, к другому — "типичные немцы", среди которых были Томас Мюллер и Матс Хуммельс.

"Газета.ру"
Теги: Мюллер
Сегодня, 18:15
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№2 Написал: truten74 (Сегодня, 20:28) #
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online

Цитата: Черный Лис
Понабрали в сборную черножопых...

Германия сама виновата нечего было пускать чёрных к себе.На Россию посмотри,чурок со средней азии всё больше.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Понабрали в сборную черножопых...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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