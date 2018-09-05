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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Главный тренер сборной Колумбии покинул свой пост
Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман принял решение покинуть свой пост.
Как передает официальный сайт Колумбийской федерации футбола, специалист сам решил уйти с должности. Исполнять обязанности главного тренера сборной будет Артуро Рейес.
Пекерман возглавил национальную команду Колумбии в январе 2012 года. Под его руководством сборная провела 78 матчей, в которых одержала 43 победы, 17 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.
На чемпионате мира 2018 года в России национальная команда дошла до стадии 1/8 финала, где уступила сборной Англии в серии пенальти. На мировом первенстве 2014 года в Бразилии южноамериканцы показали свой лучший результат, дойдя до четвертьфинала.
"Газета.ру"
Как передает официальный сайт Колумбийской федерации футбола, специалист сам решил уйти с должности. Исполнять обязанности главного тренера сборной будет Артуро Рейес.
Пекерман возглавил национальную команду Колумбии в январе 2012 года. Под его руководством сборная провела 78 матчей, в которых одержала 43 победы, 17 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.
На чемпионате мира 2018 года в России национальная команда дошла до стадии 1/8 финала, где уступила сборной Англии в серии пенальти. На мировом первенстве 2014 года в Бразилии южноамериканцы показали свой лучший результат, дойдя до четвертьфинала.
"Газета.ру"
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