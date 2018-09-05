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На матч сборной России с Чехией уже продано более 40 тысяч билетов

Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал о темпах реализации билетов на предстоящий товарищеский матч сборной России с командой Чехии. Игра пройдет в Ростове 10 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

"Неизвестно, сколько россиян поддержит команду на матче Лиги Наций в Турции, потому что организованной продажи билетов не было. В Ростове на матче Россия — Чехия ожидается полный стадион, уже продано более 40 тысяч билетов", - цитирует Карповича Sport24.
Теги: Сборная России Сборная Чехии
Сегодня, 16:16
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№2 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 16:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Parshin
Сколько болельщиков сдадут билеты,
если Сборная России разгромно проиграет в Турции???

Нисколько. smile
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:38) #
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  •  (3)
online

Сколько болельщиков сдадут билеты,
если Сборная России разгромно проиграет в Турции???
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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