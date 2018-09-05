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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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На матч сборной России с Чехией уже продано более 40 тысяч билетов
Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал о темпах реализации билетов на предстоящий товарищеский матч сборной России с командой Чехии. Игра пройдет в Ростове 10 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.
"Неизвестно, сколько россиян поддержит команду на матче Лиги Наций в Турции, потому что организованной продажи билетов не было. В Ростове на матче Россия — Чехия ожидается полный стадион, уже продано более 40 тысяч билетов", - цитирует Карповича Sport24.
"Неизвестно, сколько россиян поддержит команду на матче Лиги Наций в Турции, потому что организованной продажи билетов не было. В Ростове на матче Россия — Чехия ожидается полный стадион, уже продано более 40 тысяч билетов", - цитирует Карповича Sport24.
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