Промес сообщил, что Снейдер посоветовал ему перейти в "Севилью"

Полузащитник Квинси Промес, который перешёл из "Спартака" в "Севилью", рассказал, что переехать в стан испанского клуба ему посоветовал его соотечественник Уэсли Снейдер."Он хороший друг, и у нас хорошие отношения вне футбола, мы даже вместе отдыхаем. Когда мне нужен совет, я могу позвонить ему, поэтому я спросил его, что он думает о моём переезде в Испанию, где он играл, и ему понравилось моё решение.Я был в России четыре года, и я выиграл почти всё. Я ушёл очень молодым, и многие думали, что моя карьера закончится там, но это не так. Этим летом я почувствовал, что пришло время сделать новый шаг.Мой стиль игры и игра "Севильи" совпадают. Мы можем создать идеальную пару. Я почувствовал, что это будет правильный клуб для меня. Они выиграли Лигу Европы три раза подряд — это что-то значит. Это опытная команда", — цитирует Промеса AD.