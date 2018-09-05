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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Промес сообщил, что Снейдер посоветовал ему перейти в "Севилью"
Полузащитник Квинси Промес, который перешёл из "Спартака" в "Севилью", рассказал, что переехать в стан испанского клуба ему посоветовал его соотечественник Уэсли Снейдер.
"Он хороший друг, и у нас хорошие отношения вне футбола, мы даже вместе отдыхаем. Когда мне нужен совет, я могу позвонить ему, поэтому я спросил его, что он думает о моём переезде в Испанию, где он играл, и ему понравилось моё решение.
Я был в России четыре года, и я выиграл почти всё. Я ушёл очень молодым, и многие думали, что моя карьера закончится там, но это не так. Этим летом я почувствовал, что пришло время сделать новый шаг.
Мой стиль игры и игра "Севильи" совпадают. Мы можем создать идеальную пару. Я почувствовал, что это будет правильный клуб для меня. Они выиграли Лигу Европы три раза подряд — это что-то значит. Это опытная команда", — цитирует Промеса AD.
"Чемпионат.сом"
"Он хороший друг, и у нас хорошие отношения вне футбола, мы даже вместе отдыхаем. Когда мне нужен совет, я могу позвонить ему, поэтому я спросил его, что он думает о моём переезде в Испанию, где он играл, и ему понравилось моё решение.
Я был в России четыре года, и я выиграл почти всё. Я ушёл очень молодым, и многие думали, что моя карьера закончится там, но это не так. Этим летом я почувствовал, что пришло время сделать новый шаг.
Мой стиль игры и игра "Севильи" совпадают. Мы можем создать идеальную пару. Я почувствовал, что это будет правильный клуб для меня. Они выиграли Лигу Европы три раза подряд — это что-то значит. Это опытная команда", — цитирует Промеса AD.
"Чемпионат.сом"
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