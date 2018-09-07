Гус Хиддинк стал главным тренером олимпийской сборной Китая

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сказал, что его новым местом работы будет олимпийская сборная Китая."Я почти ушел на пенсию, но это отличная работа", – цитирует AD 71-летнего Хиддинка.Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.