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Дик Адвокат может стать соперником Леонида Слуцкого

Бывший тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат может вернуться к тренерской работе.

Адвокат – основной претендент на пост тренера "Утрехта". Он выступал за голландский клуб, будучи игроком.

Последним клубом Адвоката была роттердамская "Спарта", вылетевшая из эредивизие.

De Telegraaf
Теги: Адвокат Слуцкий Утрехт
Сегодня, 09:41
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