Дик Адвокат может стать соперником Леонида Слуцкого

Бывший тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат может вернуться к тренерской работе.Адвокат – основной претендент на пост тренера "Утрехта". Он выступал за голландский клуб, будучи игроком.Последним клубом Адвоката была роттердамская "Спарта", вылетевшая из эредивизие.