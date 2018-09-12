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Игрок сборной США спровоцировал драку, издеваясь над низким ростом соперника (видео)

Защитник сборной США Мэтт Миазга спровоцировал потасовку в товарищеском матче между сборными США и Мексики.

Во втором тайме на поле возник конфликт между защитником американцев Мэттом Миазгой и мексиканским форвардом Анхелем Сальдиваром. Сальдивар нарушил правила в нападении, после чего кинулся выяснять отношения с Миазгой. Американец в ответ поиздевался над маленьким ростом соперника — разница в росте между футболистами составляет 17 см.

После этого на поле завязался массовый конфликт. Когда Сальдивар был удален, Миазга продолжил издеваться над ним, помахав на прощание рукой.

Теги: Сборная Мексики Сборная США
Сегодня, 11:56
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(2)
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 12:51) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже комментировать этого американского главнюка не хочется. Не стоит он того.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 12:39) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
да ладно.. ему сейчас уже инстаграмм борцы за равноправия засрали ,сам не рад, наверное))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№5 Написал: 120220 (Сегодня, 12:24) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Урал»
Американцы как всегда. Насрут, и все нюхают, а они не причем.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:15) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Коротышки всегда выёживаются. правильно ему указали...

Все коротышки сайта завозмущались. А не вы ли Лео Месси гномом называете, карлики?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:07) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
3 номер просто мразота


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 12:05) #
  • +1
  •  (5)
online

в такие моменты думаешь, как жалко что в футболе нет таких же правил как в хоккее. за такую херню этого ущербного клоуна бы в лед вбили, и остаток вечера бы провел залечивая полученные пиздюлины.
с провокаторами на поле надо бороться. нельзя как в хоккее, значит надо удалять
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:02) #
  • +1
  •  (7)

Удалить его надо было. Это не спортивное поведение и не уважения соперника .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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