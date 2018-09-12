Игрок сборной США спровоцировал драку, издеваясь над низким ростом соперника (видео)

Защитник сборной США Мэтт Миазга спровоцировал потасовку в товарищеском матче между сборными США и Мексики.Во втором тайме на поле возник конфликт между защитником американцев Мэттом Миазгой и мексиканским форвардом Анхелем Сальдиваром. Сальдивар нарушил правила в нападении, после чего кинулся выяснять отношения с Миазгой. Американец в ответ поиздевался над маленьким ростом соперника — разница в росте между футболистами составляет 17 см.После этого на поле завязался массовый конфликт. Когда Сальдивар был удален, Миазга продолжил издеваться над ним, помахав на прощание рукой.