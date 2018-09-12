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Москва Рубин
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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игрок сборной США спровоцировал драку, издеваясь над низким ростом соперника (видео)
Защитник сборной США Мэтт Миазга спровоцировал потасовку в товарищеском матче между сборными США и Мексики.
Во втором тайме на поле возник конфликт между защитником американцев Мэттом Миазгой и мексиканским форвардом Анхелем Сальдиваром. Сальдивар нарушил правила в нападении, после чего кинулся выяснять отношения с Миазгой. Американец в ответ поиздевался над маленьким ростом соперника — разница в росте между футболистами составляет 17 см.
После этого на поле завязался массовый конфликт. Когда Сальдивар был удален, Миазга продолжил издеваться над ним, помахав на прощание рукой.
Во втором тайме на поле возник конфликт между защитником американцев Мэттом Миазгой и мексиканским форвардом Анхелем Сальдиваром. Сальдивар нарушил правила в нападении, после чего кинулся выяснять отношения с Миазгой. Американец в ответ поиздевался над маленьким ростом соперника — разница в росте между футболистами составляет 17 см.
После этого на поле завязался массовый конфликт. Когда Сальдивар был удален, Миазга продолжил издеваться над ним, помахав на прощание рукой.
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