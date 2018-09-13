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Леонардо Бонуччи ответил фанату, который пожелал смерти его детям

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи в инстаграме ответил фанату, который пожелал смерти его детям.

"Может быть, в будущем мы будем жить в более лучшем мире. Но сейчас этот мир такой, что я хочу держать своих детей подальше от него. От мира, в котором живут такие люди. Насилие во всех проявлениях — в словах, жестах, действиях.

Теперь удалите, измените свою учетную запись, позвоните кому-нибудь за помощью. Это позор, но никто не сможет избавить вас от отвращения быть тем, кем вы являетесь", — написал Бонуччи.

Футболист практически пропустил сезон-2016/17 из-за болезни его сына Маттео, который впоследствии выздоровел.

Инстаграм Лео Бонуччи

Теги: Бонуччи Ювентус
Сегодня, 14:40
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