Леонардо Бонуччи ответил фанату, который пожелал смерти его детям

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи в инстаграме ответил фанату, который пожелал смерти его детям."Может быть, в будущем мы будем жить в более лучшем мире. Но сейчас этот мир такой, что я хочу держать своих детей подальше от него. От мира, в котором живут такие люди. Насилие во всех проявлениях — в словах, жестах, действиях.Теперь удалите, измените свою учетную запись, позвоните кому-нибудь за помощью. Это позор, но никто не сможет избавить вас от отвращения быть тем, кем вы являетесь", — написал Бонуччи.Футболист практически пропустил сезон-2016/17 из-за болезни его сына Маттео, который впоследствии выздоровел.