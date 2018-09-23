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Квинси Промес - в запасе "Севильи" на матч c "Леванте"

Нападающий "Севильи" Квинси Промес остался в запасе на матч 5-го тура чемпионата Испании против "Леванте".

"Севилья": Вацлик, Гомес, Кьер, Каррису, Бед Йеддер, Банега, Видаль, Силва, Сарабия, Навас, Васкес.
Теги: Промес Севилья
Сегодня, 12:17
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(1)
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:47) #
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Цитата: ФКСМ_1922
Ждём зимой в аренду

Это было бы чудно. В контракте интересно такая строка есть???

Хотя если там выписаны огромные комиссионные на следующую перепродажу, боюсь аренды (за копейки) в контракте точно нет
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№4 Написал: andrej95602 (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: P. Holmberg
Он хоть раз вышел в старте?

Один раз, поэтому и не ставят больше.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: Batman (Сегодня, 12:41) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ФКСМ_1922
Ждём зимой в аренду smiley

К Гинеру, за бесплатно laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:39) #
  • 0
  •  (0)
online

Он хоть раз вышел в старте?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ждём зимой в аренду smiley


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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