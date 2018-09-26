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Иско выписан из больницы после удаления аппендицита. Игрок сможет сыграть против "Барселоны"

Полузащитнику "Реала" Иско была сделана операция по поводу острого аппендицита.

Футболист уже выписан из больницы. Восстановление займет около месяца, так что испанец будет готов сыграть в матче 10 тура против "Барселоны". Встреча состоится 28 октября.

Иско в нынешнем сезоне провел в чемпионате Испании 5 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Real Madrid CF
Теги: Иско Реал Барселона
Сегодня, 13:03
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