Новости партнеров

"Тоттенхэм" до конца года должен провести первый матч на новом стадионе

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что до конца года новый стадион "шпор" будет готов.

"Я уверен, что к концу года мы получим свой стадион. И тогда не будет никаких оправданий для результатов. Я недавно говорил с руководством клуба. Все идет по плану. Надеюсь, что до Рождества сыграем на новом стадионе", - цитирует Почеттино AFP.
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 15:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.