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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Тоттенхэм" до конца года должен провести первый матч на новом стадионе
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что до конца года новый стадион "шпор" будет готов.
"Я уверен, что к концу года мы получим свой стадион. И тогда не будет никаких оправданий для результатов. Я недавно говорил с руководством клуба. Все идет по плану. Надеюсь, что до Рождества сыграем на новом стадионе", - цитирует Почеттино AFP.
"Я уверен, что к концу года мы получим свой стадион. И тогда не будет никаких оправданий для результатов. Я недавно говорил с руководством клуба. Все идет по плану. Надеюсь, что до Рождества сыграем на новом стадионе", - цитирует Почеттино AFP.
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