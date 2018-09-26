"Тоттенхэм" до конца года должен провести первый матч на новом стадионе

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что до конца года новый стадион "шпор" будет готов."Я уверен, что к концу года мы получим свой стадион. И тогда не будет никаких оправданий для результатов. Я недавно говорил с руководством клуба. Все идет по плану. Надеюсь, что до Рождества сыграем на новом стадионе", - цитирует Почеттино AFP.