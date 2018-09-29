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Криштиану Роналду на русском языке обратился к жителям России

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к жителям России во время трансляции в своем инстаграме.

В ходе трансляции форвард увидел комментарий своего подписчика на русском языке в сопровождении эмодзи российского флага. В ответ португалец пожелал россиянам спокойной ночи, произнеся часть своего предложения на русском языке.

"Россия, давай-давай, моя прекрасная страна, спокойной ночи!" — сказал пятикратный обладатель "Золотого мяча".

33-летний Роналду минувшим летом приезжал в Россию для участия в чемпионате мира — 2018.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 09:49
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№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что бы про не говорили, но, мастер есть мастер. В историю футбола уже вписал свое имя.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
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