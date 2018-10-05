Артуро Видаль разочарован отсутствием игровой практики в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль разочарован отсутствием постоянной игровой практики в команде.По информации Sport.es, чилиец надеялся на попадание в стартовый состав в игре с английским "Тоттенхэм Хотспур" в Лиге чемпионов, однако появился на поле лишь в самом конце игры.Отмечается, что при переходе Видаля в "Барселону" представители каталонского клуба заверяли его, что он будет ключевым игроком команды. Видаль считает, что его проблемы миновали не мешают ему играть все 90 минут.В текущем сезоне 31-летний футболист не провел ни одного полного поединка и только дважды появлялся в основном составе в матчах чемпионата Испании.