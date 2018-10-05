Новости партнеров

Артуро Видаль разочарован отсутствием игровой практики в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль разочарован отсутствием постоянной игровой практики в команде.

По информации Sport.es, чилиец надеялся на попадание в стартовый состав в игре с английским "Тоттенхэм Хотспур" в Лиге чемпионов, однако появился на поле лишь в самом конце игры.

Отмечается, что при переходе Видаля в "Барселону" представители каталонского клуба заверяли его, что он будет ключевым игроком команды. Видаль считает, что его проблемы миновали не мешают ему играть все 90 минут.

В текущем сезоне 31-летний футболист не провел ни одного полного поединка и только дважды появлялся в основном составе в матчах чемпионата Испании.

"Газета.ру"
Теги: Видаль Барселона
Сегодня, 20:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  jeck324  jeck324 (Сегодня, 20:18)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Его Интер очень хотел,он не пошел. Там бы у него было достаточно игровой практики,как в сериАле, так и в ЛЧ. Теперь пусть курит..


--------------------
Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.