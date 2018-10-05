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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Артуро Видаль разочарован отсутствием игровой практики в "Барселоне"
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль разочарован отсутствием постоянной игровой практики в команде.
По информации Sport.es, чилиец надеялся на попадание в стартовый состав в игре с английским "Тоттенхэм Хотспур" в Лиге чемпионов, однако появился на поле лишь в самом конце игры.
Отмечается, что при переходе Видаля в "Барселону" представители каталонского клуба заверяли его, что он будет ключевым игроком команды. Видаль считает, что его проблемы миновали не мешают ему играть все 90 минут.
В текущем сезоне 31-летний футболист не провел ни одного полного поединка и только дважды появлялся в основном составе в матчах чемпионата Испании.
"Газета.ру"
По информации Sport.es, чилиец надеялся на попадание в стартовый состав в игре с английским "Тоттенхэм Хотспур" в Лиге чемпионов, однако появился на поле лишь в самом конце игры.
Отмечается, что при переходе Видаля в "Барселону" представители каталонского клуба заверяли его, что он будет ключевым игроком команды. Видаль считает, что его проблемы миновали не мешают ему играть все 90 минут.
В текущем сезоне 31-летний футболист не провел ни одного полного поединка и только дважды появлялся в основном составе в матчах чемпионата Испании.
"Газета.ру"
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