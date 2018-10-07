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Массимилиано Аллегри прокомментировал выдающийся старт "Ювентуса" в Серии А

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался относительно победы своей команды над "Удинезе" в матче 8-го тура чемпионата Италии.

"Мы много работали, чтобы начать сезон так мощно. Это был сложный матч. Возможно, наш лучший в сезоне, так как мы не позволили сопернику практически ничего. Порой мы немного расслабляемся после того, как поведем в счете, но сегодня такого не было.
Бентанкур произвел на меня впечатление своими действиями в центре поля как тактически, так и технически. К тому же он забил гол.
Канселу очень прибавил. Он всегда был технически одаренным игроком, но порой слишком верит в свою скорость и делает рывки с запозданием, в то время как ему нужно стартовать одновременно с соперником", - цитирует Аллегри "Футбол Италии.нет".
Теги: Ювентус Серия А Аллегри Удинезе
Сегодня, 09:15
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