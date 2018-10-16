Клаудио Раньери может возглавить сборную Мексики вместо "Монако"

Экс-главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери может возглавить сборную Мексики.В данный момент времени 66-летний специалист изучает предложение мексиканской сборной.Напомним, что Раньери считался одним из главных кандидатов на пост главного тренера "Монако".