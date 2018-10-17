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Андрей Шевченко: не нужно сравнивать Игуаина со мной

Экс-нападающий "Милана" Андрей Шевченко считает, что Гонсало Игуаин на данный момент играет важную роль в миланском клубе.

"Не нужно сравнивать Игуаина со мной. На данный момент Гонсало играет важную роль в клубе как на поле, так и за его пределами. У него большой опыт, которым он может поделиться с молодыми игроками "Милана", - цитирует Шевченко Football Italia
Теги: Милан Игуаин Шевченко
Сегодня, 09:31
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