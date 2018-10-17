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Сборная Украины, выиграв 3 матча, вышла в дивизион А Лиги наций

Сборная Украины в матче группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе В на своём поле одержала победу над командой Чехии со счётом 1:0.

Благодаря этой победе Украина гарантировала первое место в первой группе, обеспечив себе выход в дивизион А Лиги наций на следующий сезон.

Украина, набрав девять очков в трёх матчах, стала недосягаемой для Чехии и Словакии, вне зависимости от исхода оставшихся матчей.
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 10:05
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#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:35)
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Болеет за:
«Спартак»
СУГС
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  Sergeevich   (Сегодня, 10:26)
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Болеет за:
«Зенит»
Интересно, если вдруг Россия и Украина не "отберутся" на Евро (и Россия сохранит 1 место в Лиге Наций), и будут играть доп. турнир в ЛН как их разводить будут?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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