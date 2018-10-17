Сборная Украины, выиграв 3 матча, вышла в дивизион А Лиги наций

Сборная Украины в матче группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе В на своём поле одержала победу над командой Чехии со счётом 1:0.Благодаря этой победе Украина гарантировала первое место в первой группе, обеспечив себе выход в дивизион А Лиги наций на следующий сезон.Украина, набрав девять очков в трёх матчах, стала недосягаемой для Чехии и Словакии, вне зависимости от исхода оставшихся матчей.