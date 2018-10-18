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Андрей Ярмоленко ответил на требование прекратить разговаривать на русском языке

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко отреагировал на требование департамента по связям со СМИ киевского "Динамо" Николая Несенюка прекратить давать интервью на русском языке.

"Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я могу общаться с вами на украинском языке, могу - на русском. Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру. Я люблю Украину всем сердцем, и мне все равно, кто и что говорит обо мне о том, на каком я языке общаюсь", - цитирует Ярмоленко dynamo.kiev.ua.
Теги: Ярмоленко
Сегодня, 21:45
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14
(4)
#14  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:22)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хоть один украинец смог сказать что-то в открытую, что считает нужным, а не то, что ему навязывает компания "парАшенька и сыновья"! Кто такие праворукосеки и кто он? Чего они добились? Того, что Украина самая нищая страна гейропы? Даже ниже цыганландии-Румынии!
Запрещённые в нашей стране (и почти во всём мире) ИГИЛовцы не запрещают местному населению говорить на том языке, на коем думают. Но "це ж г"ейропа"...
Приезжай в Россию: у нас 276 только коренных языков, ни один не запрещён. А ещё живёт языков более ста некоренных - и никто им ничего не запрещает: ни религии своей, ни языка, ни книг, ни фильмов.
Господи, прости им прегрешения все и воздай им свою милость прощения! Не все они отступники, большинство как раз настоящих верующих православных, просто сейчас меньшинство захватило власть и крутит большинством, как хвост крутит собаку, а не наоборот.

Цитата: SergioV
Antip7,
Да, это всё грустно. Иногда кажется, что вот-вот этот маразм лицемерного патриотизма закончится, потому что нет в нём ни рационализма, ни здравого смысла. А оно всё продолжается продолжается, продолжается...
Мне вот что интересно: в Америке нельзя негра с Африки назвать негром - это расизм, серьёзное преступление. А на Украине вот говорить по-русски, вешать вывески на русском нельзя - может прилететь от нацистов, которые от расистов ничем не отличаются. При этом получить в бубен может человек, который искренне любит Украину, никуда сваливать не собирается и вообще много лет жизни отдал на благо государства...

А ведь он любит свою родину, пот проливает наза свою страну. Неужели Владимир Сергеенко не любит Украину? А почему всякие Ковтуны, выступая на наших ток-шоу, на каждом канале, что есть ежедневно на РУССКОМ языке, до сих пор ими не кастрированы? Все эти яннины, вадимы до сих пор живы. И сам парАшенька, по свидетельству тех журналистов, что брали у него интервью ДОМА (у него) утверждают, что у него вся семья говорит по-русски (дома), а мову практически не знает. Так расправьтесь, на конец, сним" И с Коломойским: он тоже говорит исключительно по-русски! Ах да! они же вас финансируют... Их трогать нельзя.
Как это вообще: евреи финансирубт фашистов. Очень напоминает то, как Рокфеллеры, Морганы и Ротшильды финансировали Адольфа Алоизовича Шикльгруббера.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#13  Колян Безмолвный   (Сегодня, 23:02)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поплакала и стоп фиалка расцвела!И мама молода закохана она!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#12  SergioV  Белгород (Сегодня, 22:43)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Antip7,
Да, это всё грустно. Иногда кажется, что вот-вот этот маразм лицемерного патриотизма закончится, потому что нет в нём ни рационализма, ни здравого смысла. А оно всё продолжается продолжается, продолжается...
Мне вот что интересно: в Америке нельзя негра с Африки назвать негром - это расизм, серьёзное преступление. А на Украине вот говорить по-русски, вешать вывески на русском нельзя - может прилететь от нацистов, которые от расистов ничем не отличаются. При этом получить в бубен может человек, который искренне любит Украину, никуда сваливать не собирается и вообще много лет жизни отдал на благо государства...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 22:33)
  • +1
  •  (3)

И что ж ? В котовой стране-утопии было не то чтобы запрещено говорить на любом языке, в принципе нужно было захлопнуть пасти и улыбаться всегда.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  Antip7   (Сегодня, 22:31)
  • +7
  •  (11)

Цитата: GPS
Цитата: Antip7
Андрей просто не совсем понял, что в его стране происходит

А ЧТО у вас происходит?


Скажу так - пять лет назад, в плане уровня жизни, было раза в три лучше.. а пропаганда несется кошмарная. Доходит до того, что просто в магазине неадекваты (которых полно) могут до..баться к русскому языку или акценту.
Насчет религии вообще сюрреализм, люди (не западенцы.. нормальных тут тоже полно) уже не знают в какую им церковь ходить. Это не учитывая, что угробили медицину и все блага цивилизации.. ТЭЦ работает на отработанном мазуте (и работает она не всегда). Зарплаты ниже российских в среднем, а цены действительно европейские (я не утрирую)
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#9  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:28)
  • +4
  •  (6)

90% хохлов, кто пыжится на мове, переводят с русского. И сразу переходят на него, когда никто не видит.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#8  1964netto_  Казахстан (Сегодня, 22:18)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
На Окраине сам Авакян по русски размовляется, значит и футболистам можно.
Точка.


--------------------
Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009 [жалоба]
#7  GPS   (Сегодня, 22:06)
  • +3
  •  (7)

Цитата: Antip7
Андрей просто не совсем понял, что в его стране происходит

А ЧТО у вас происходит?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#6  Antip7   (Сегодня, 21:58)
  • +1
  •  (9)

Цитата: ivankorj
Antip7,
И что же там происходит? Завязывай с зомбоящиком.

Я живу в Украине
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#5  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 21:56)
  • +3
  •  (13)

Цитата: Antip7
Андрей просто не совсем понял, что в его стране происходит


Да там многие не понимают, почему 90% населения, в том числе и депутаты ихней рады говорят по - русски, ибо украинского не знают, но официально самый массовый язык среди каклов- чуть ли не преступление.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 21:55)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
А на языке токи-пона можно хохлам говорить? Или для них только русский под запретом?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  ivankorj  Череповец (Сегодня, 21:52)
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Antip7,
И что же там происходит? Завязывай с зомбоящиком.
Регистрация: 29.03.2014 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:50)
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас тебе пистюлей патриоты выпишут и будешь учить мову!Украина страна рабов!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 21:48)
  • +3
  •  (13)

Андрей просто не совсем понял, что в его стране происходит
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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