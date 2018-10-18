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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Андрей Ярмоленко ответил на требование прекратить разговаривать на русском языке
Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко отреагировал на требование департамента по связям со СМИ киевского "Динамо" Николая Несенюка прекратить давать интервью на русском языке.
"Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я могу общаться с вами на украинском языке, могу - на русском. Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру. Я люблю Украину всем сердцем, и мне все равно, кто и что говорит обо мне о том, на каком я языке общаюсь", - цитирует Ярмоленко dynamo.kiev.ua.
"Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я могу общаться с вами на украинском языке, могу - на русском. Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру. Я люблю Украину всем сердцем, и мне все равно, кто и что говорит обо мне о том, на каком я языке общаюсь", - цитирует Ярмоленко dynamo.kiev.ua.
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