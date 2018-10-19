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"Барселона" заинтересована в приобретении Кулибали

"Барселона" хочет купить защитника "Наполи" Калиду Кулибали, передает Sky Sports.

Каталонский клуб видит в игроке замену Самюэлю Юмтити, который выбыл из-за травмы на долгий срок.

"Наполи" готов расстаться с Кулибали за 88 миллионов фунтов стерлингов.
Теги: Кулибали Наполи Барселона
Сегодня, 17:09
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