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Жерар Пике: с Месси на поле или без него, "Барселона" должна двигаться вперед

Защитник "Барселоны" Жерар Пике подвел итоги матча с "Севильей" в рамках девятого тура чемпионата Испании.

Каталонская команда одолела противника со счетом 4:2, но во время игры из-за травмы был заменен Лионель Месси. Как позднее показало обследование, у форварда был выявлен перелом руки, он пропустит около трех недель.

"Мы контролировали матч большую часть времени, но даже при счете 3:0 "Севилья" продолжала давить на нас.

Тер Штеген сегодня играл просто невероятно. Такие матчи на "Камп Ноу" нужно выигрывать. Мы постараемся делать это более убедительно в будущем.

Травма Месси? Мы знаем, что даже несмотря на повреждение, психологически он будет с нами. Он лучший в мире. Но нам надо сделать так, чтобы эффект Месси на результат в ближайшее время оказался минимальным. С Месси на поле или без него, "Барселона" должна двигаться вперед.

Я лично чувствую себя хорошо. Я продолжаю помогать команде, так что я счастлив", — цитирует Пике Mundo Deportivo.

"Газета.ру"
Теги: Пике Барселона Севилья
Сегодня, 12:49
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