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Антонио Конте расторгнет контракт с "Челси"

Бывший главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте договорился с клубом о расторжении контракта.

По информации Sport Mediaset, трудовое соглашение продолжало действовать, несмотря на отставку итальянца минувшим летом. Из-за этого специалист не мог вести переговоры с другими клубами.

Тем временем в Конте заинтересован мадридский "Реал". Также экс-наставник "Челси" может возглавить "Милан".

Конте был отправлен в отставку с поста главного тренера лондонцев в июле. Клуб не стал разрывать с ним контракт из-за крупной неустойки.

"Газета.ру"
Теги: Конте Челси
Сегодня, 19:16
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