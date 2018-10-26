Антонио Конте расторгнет контракт с "Челси"

Бывший главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте договорился с клубом о расторжении контракта.По информации Sport Mediaset, трудовое соглашение продолжало действовать, несмотря на отставку итальянца минувшим летом. Из-за этого специалист не мог вести переговоры с другими клубами.Тем временем в Конте заинтересован мадридский "Реал". Также экс-наставник "Челси" может возглавить "Милан".Конте был отправлен в отставку с поста главного тренера лондонцев в июле. Клуб не стал разрывать с ним контракт из-за крупной неустойки.