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Форвард "Марселя" разыскивается полицией за вождение с поддельными правами

Нападающий "Марселя" Клинтон Нжи разыскивается французской полицией за вождение с фальшивыми правами, информирует Get French Football News.

Ранее стало известно, что 25-летний камерунец в июле этого года был остановлен сотрудниками полиции Марселя за превышение скорости. При этом он управлял служебным автомобилем Bentley по поддельному водительскому удостоверению, номера которого нет в базе данных. Игроку теперь грозит штраф и лишение свободы сроком до 5 лет.

В пресс-службе "Марселя" отказались комментировать поступок футболиста.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Марсель
Сегодня, 23:29
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