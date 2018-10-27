Форвард "Марселя" разыскивается полицией за вождение с поддельными правами

Нападающий "Марселя" Клинтон Нжи разыскивается французской полицией за вождение с фальшивыми правами, информирует Get French Football News.Ранее стало известно, что 25-летний камерунец в июле этого года был остановлен сотрудниками полиции Марселя за превышение скорости. При этом он управлял служебным автомобилем Bentley по поддельному водительскому удостоверению, номера которого нет в базе данных. Игроку теперь грозит штраф и лишение свободы сроком до 5 лет.В пресс-службе "Марселя" отказались комментировать поступок футболиста.