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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Блез Матюиди о Роналду: он просто машина
Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди рассказал о впечатлениях от игры и тренировок нападающего Криштиану Роналду.
"После матча с "Манчестер Юнайтед" мы все ужасно устали. Естественно, все, кроме Криштиану. Он тренируется всегда как сумасшедший. Он работает над собой больше всех остальных. Мне лично он сказал, что «должен» вести себя так. Он просто машина.
Именно поэтому в 33 года он продолжает быть примером для подражания. Его работоспособность стала мотивацией для всех остальных. Его влияние ощущается даже за пределами тренировок или игр.
Роналду может делать вещи, которые другим не под силу. Рядом с ним каждый игрок проявляет себя лучшим образом. Он самый настоящий лидер", — приводит слова Матюиди Football Italia.
"Газета.ру"
"После матча с "Манчестер Юнайтед" мы все ужасно устали. Естественно, все, кроме Криштиану. Он тренируется всегда как сумасшедший. Он работает над собой больше всех остальных. Мне лично он сказал, что «должен» вести себя так. Он просто машина.
Именно поэтому в 33 года он продолжает быть примером для подражания. Его работоспособность стала мотивацией для всех остальных. Его влияние ощущается даже за пределами тренировок или игр.
Роналду может делать вещи, которые другим не под силу. Рядом с ним каждый игрок проявляет себя лучшим образом. Он самый настоящий лидер", — приводит слова Матюиди Football Italia.
"Газета.ру"
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