Андрес Иньеста: хотел бы играть с Канте за одну команду

Полузащитник японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста поделился мнением о хавбеке лондонского "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте.Канте выступает за лондонский клуб с 2016 года. Он перешел в "Челси" из "Лестер Сити" за €35,8 млн."Канте — это тот игрок, с которым я хотел бы выступать за одну команду в течение долгого времени. Конечно, он точно не приедет в Японию, но это не мешает мне восхищаться им. Н'Голо нравится мне из-за работы, которую он проделывает на поле, и своей уверенности. Мастерство Канте делает его главным игроком "Челси" и сборной Франции", — приводит слова Иньесты RMC Sport.