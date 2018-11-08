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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ювентус", Криштиану Роналду забил бывшей команде

"Манчестер Юнайтед" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов одержал волевую победу над "Ювентус". Португалец Криштиану Роналду забил гол в ворота своей бывшей команде, но в концовке встречи подопечные Жозе Моуринью не только сравняли счет, но и вышли вперед, что и принесло "красных дьяволам" победу.

Лига чемпионов

4 тур

"Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Роналду, 65 - Мата, 86, Погба, 90.

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо (Бардзальи, 82), Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Хедира (Матюиди, 61), Пьянич, Куадрадо (Манджукич, 90+2), Бентанкур, Дибала, Роналду.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера (Мата, 79), Матич, Погба, Лингард (Рэшфорд, 70), Санчес (Феллаини, 79), Марсьяль.

Предупреждения: Матич, 12, Сандро, 55, Дибала, 75, Эррера, 75, Марсьяль, 90+5.
Теги: Роналду Ювентус Манчестер Юнайтед
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