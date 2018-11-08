"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ювентус", Криштиану Роналду забил бывшей команде

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:22
Стерлинг заработал пенальти в ворота "Шахтёра", хотя защитник его даже не коснулся (видео) (2)
Стерлинг заработал пенальти в ворота "Шахтёра", хотя защитник его даже не коснулся (видео) (2)
Вчера, 23:50
Непобедимая "Рома" или неконкурентноспособный ЦСКА? В чем причины поражений "армейцев" от "итальянцев"?
Непобедимая "Рома" или неконкурентноспособный ЦСКА? В чем причины поражений "армейцев" от "итальянцев"?
Вчера, 23:26
Стивен Джеррард: понимаю, что "Спартак" будет стараться выиграть, но меня волнует только игра нашей команды
Стивен Джеррард: понимаю, что "Спартак" будет стараться выиграть, но меня волнует только игра нашей команды
Вчера, 23:10
Сергей Хусаинов: уверен, второй гол "Ромы" забит из офсайда (4)
Сергей Хусаинов: уверен, второй гол "Ромы" забит из офсайда (4)
Вчера, 22:50
"Валенсия" без Черышева обыграла "Янг Бойз"
"Валенсия" без Черышева обыграла "Янг Бойз"
Вчера, 22:47
ЦСКА на своем поле проиграл "Роме" (73)
ЦСКА на своем поле проиграл "Роме" (73)
Вчера, 22:29
Евгений Чернов: ближайшие годы карьеры хочу связать с "Зенитом" (1)
Евгений Чернов: ближайшие годы карьеры хочу связать с "Зенитом" (1)
Вчера, 21:19
Фернандеса унесли с поля на носилках в матче с "Ромой" (4)
Фернандеса унесли с поля на носилках в матче с "Ромой" (4)
Вчера, 20:51
"Рома" выразила ЦСКА соболезнования в связи с инцидентом с болельщиками в римском метро
"Рома" выразила ЦСКА соболезнования в связи с инцидентом с болельщиками в римском метро
Вчера, 20:35
Евгений Чернов: моим кумиром был Аршавин (2)
Евгений Чернов: моим кумиром был Аршавин (2)
Вчера, 20:24
Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста (10)
Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста (10)
Вчера, 20:03
Стал известен стартовый состав "Ромы" на игру с ЦСКА
Стал известен стартовый состав "Ромы" на игру с ЦСКА
Вчера, 20:01
ЦСКА назвал состав на матч с "Ромой" (9)
ЦСКА назвал состав на матч с "Ромой" (9)
Вчера, 19:23
Часть фанатов "Спартака" продолжит поддерживать команду (4)
Часть фанатов "Спартака" продолжит поддерживать команду (4)
Вчера, 19:18
Станислав Черчесов: решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать
Станислав Черчесов: решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать
Вчера, 18:55
Халк и Одил Ахмедов стали чемпионами Китая (видео) (1)
Халк и Одил Ахмедов стали чемпионами Китая (видео) (1)
Вчера, 18:30
Андрей Лунев: "Зенит" еще только строится (3)
Андрей Лунев: "Зенит" еще только строится (3)
Вчера, 17:44
Леонид Федун вернулся в Москву (28)
Леонид Федун вернулся в Москву (28)
Вчера, 17:29
Гонсало Игуаин не сыграет против "Бетиса"
Гонсало Игуаин не сыграет против "Бетиса"
Вчера, 17:18
Николя Анелька будет работать с нападающими "Лилля"
Николя Анелька будет работать с нападающими "Лилля"
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ювентус", Криштиану Роналду забил бывшей команде
"Манчестер Юнайтед" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов одержал волевую победу над "Ювентус". Португалец Криштиану Роналду забил гол в ворота своей бывшей команде, но в концовке встречи подопечные Жозе Моуринью не только сравняли счет, но и вышли вперед, что и принесло "красных дьяволам" победу.
Лига чемпионов
4 тур
"Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" 1:2
Голы: Роналду, 65 - Мата, 86, Погба, 90.
"Ювентус": Щенсны, Де Шильо (Бардзальи, 82), Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Хедира (Матюиди, 61), Пьянич, Куадрадо (Манджукич, 90+2), Бентанкур, Дибала, Роналду.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера (Мата, 79), Матич, Погба, Лингард (Рэшфорд, 70), Санчес (Феллаини, 79), Марсьяль.
Предупреждения: Матич, 12, Сандро, 55, Дибала, 75, Эррера, 75, Марсьяль, 90+5.
Лига чемпионов
4 тур
"Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" 1:2
Голы: Роналду, 65 - Мата, 86, Погба, 90.
"Ювентус": Щенсны, Де Шильо (Бардзальи, 82), Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Хедира (Матюиди, 61), Пьянич, Куадрадо (Манджукич, 90+2), Бентанкур, Дибала, Роналду.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера (Мата, 79), Матич, Погба, Лингард (Рэшфорд, 70), Санчес (Феллаини, 79), Марсьяль.
Предупреждения: Матич, 12, Сандро, 55, Дибала, 75, Эррера, 75, Марсьяль, 90+5.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.