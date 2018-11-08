"Они оскорбляли мою семью". Моуринью поиздевался над фанатами "Ювентуса" (видео)

Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time! ??



He's enjoyed that one A LOT! ? pic.twitter.com/Gcmuyd3sDo — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 7, 2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча с "Ювентусом" (2:1) поиздевался над фанатами "Ювентуса", приложив руку к уху и показывая, что не слышит их."Меня оскорбляли на протяжении всего матча, хотя я приехал сюда делать свою работу, не более того. Что касается моего жеста по окончании игры, то я никого не оскорблял. Это был жест, показывающий, что я хочу, чтобы они были громче. Наверное, мне не следовало это делать. С холодной головой я бы этого не сделал, но отреагировал так, потому что они оскорбляли мою семью, в том числе семью "Интера", - сказал Моуринью, слова которого приводит Sky Sport Italia.