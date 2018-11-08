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"Они оскорбляли мою семью". Моуринью поиздевался над фанатами "Ювентуса" (видео)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча с "Ювентусом" (2:1) поиздевался над фанатами "Ювентуса", приложив руку к уху и показывая, что не слышит их.

"Меня оскорбляли на протяжении всего матча, хотя я приехал сюда делать свою работу, не более того. Что касается моего жеста по окончании игры, то я никого не оскорблял. Это был жест, показывающий, что я хочу, чтобы они были громче. Наверное, мне не следовало это делать. С холодной головой я бы этого не сделал, но отреагировал так, потому что они оскорбляли мою семью, в том числе семью "Интера", - сказал Моуринью, слова которого приводит Sky Sport Italia.

Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Ювентус
Сегодня, 01:48
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 02:21)
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Болеет за:
«Локомотив»
Моур - ходячий мем, вот не может он без такой хрени.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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