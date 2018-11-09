Слуцкий остается в "Витессе" - "Спортинг" возглавил Марсел Кейзер

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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13:14
Президент "Урала": у нас нет эйфории после победы над "Спартаком" - теперь нужно закреплять успех
Президент "Урала": у нас нет эйфории после победы над "Спартаком" - теперь нужно закреплять успех
12:16
Матвей Сафонов: доволен ли я, что Синицын заболел, и я занял его место? Что за провокационный вопрос? (5)
Матвей Сафонов: доволен ли я, что Синицын заболел, и я занял его место? Что за провокационный вопрос? (5)
11:53
"Это заслуживает желтой карточки?" - Магнуссон оспаривает свое удаление в игре с "Ромой" (фото) (12)
"Это заслуживает желтой карточки?" - Магнуссон оспаривает свое удаление в игре с "Ромой" (фото) (12)
11:30
"Нормальный такой махач!" - драка в финале молодежного чемпионата Санкт-Петербурга (видео) (7)
"Нормальный такой махач!" - драка в финале молодежного чемпионата Санкт-Петербурга (видео) (7)
11:16
"Ну ты чего, Валера? "Спартак" - это не школа, а академия наук" - Челоянц рассказал как Карпин стал тренером "Спартака" (6)
"Ну ты чего, Валера? "Спартак" - это не школа, а академия наук" - Челоянц рассказал как Карпин стал тренером "Спартака" (6)
09:19
Рауль Рианчо: нам нужен был правоногий центральный защитник, поэтому Джикия остался в запасе (12)
Рауль Рианчо: нам нужен был правоногий центральный защитник, поэтому Джикия остался в запасе (12)
08:51
Клаудио Маркизио: мы ехали во Францию за победой, но ничья – хороший результат. Это был непростой матч
Клаудио Маркизио: мы ехали во Францию за победой, но ничья – хороший результат. Это был непростой матч
08:21
Федор Смолов: Мамаеву писем не пишу, но желаю крепости духа, терпения и, чтобы все разрешилось (3)
Федор Смолов: Мамаеву писем не пишу, но желаю крепости духа, терпения и, чтобы все разрешилось (3)
01:27
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне (2)
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне (2)
01:25
Андрей Червиченко: победа "Спартака" - результат не хорошей игры или грамотных действий, а запредельной удачи (8)
Андрей Червиченко: победа "Спартака" - результат не хорошей игры или грамотных действий, а запредельной удачи (8)
01:02
"Байер" обыграл "Цюрих"
"Байер" обыграл "Цюрих"
00:53
"Зенит" сыграл вничью с "Бордо" (41)
"Зенит" сыграл вничью с "Бордо" (41)
00:31
Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс» (6)
Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс» (6)
00:02
Артём Тимофеев: почему в ЛЕ играем 4:3 и 3:3? В России команды закрываются, а европейские играют открыто (видео) (3)
Артём Тимофеев: почему в ЛЕ играем 4:3 и 3:3? В России команды закрываются, а европейские играют открыто (видео) (3)
Слуцкий остается в "Витессе" - "Спортинг" возглавил Марсел Кейзер
"Спортинг" объявил о назначении новым главным тренером команды Марсела Кейзера.
Контракт 49-летнего голландца с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2021 года.
Ранее португальские СМИ сообщали, что "Спортинг" может возглавить главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий.
Пресс-служба "Спортинга"
Контракт 49-летнего голландца с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2021 года.
Ранее португальские СМИ сообщали, что "Спортинг" может возглавить главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий.
Пресс-служба "Спортинга"
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