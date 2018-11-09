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Слуцкий остается в "Витессе" - "Спортинг" возглавил Марсел Кейзер

"Спортинг" объявил о назначении новым главным тренером команды Марсела Кейзера.

Контракт 49-летнего голландца с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее португальские СМИ сообщали, что "Спортинг" может возглавить главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий.

Пресс-служба "Спортинга"
Теги: Спортинг Витесс Слуцкий
Сегодня, 13:03
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#3  SPV 77  Брянск (Сегодня, 13:59)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Про Спортинг был просто бред, Слуцкий с Виттесем ничего не показывает, с какого перепугу его рассматривать
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:15)
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: manatee
Слуцкий навечно в Виттесе, уйдет лишь когда начальство отсосет.

Надеюсь это прописано в контракте)))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  manatee  Москва (Сегодня, 13:07)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слуцкий навечно в Виттесе, уйдет лишь когда начальство отсосет.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
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