Слуцкий остается в "Витессе" - "Спортинг" возглавил Марсел Кейзер

"Спортинг" объявил о назначении новым главным тренером команды Марсела Кейзера.Контракт 49-летнего голландца с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2021 года.Ранее португальские СМИ сообщали, что "Спортинг" может возглавить главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий.