"Севилья" обыграла "Эспаньол", Промес был заменен в перерыве

"Севилья" взяла верх над "Эспаньолом" в матче 12-го тура чемпионата Испании. Бывший игрок "Спартака" Квинси Промес, ныне выступающий за "Севилью", провел на поле один тайм.Чемпионат Испании12 тур: Иглесиас, 38, Меркадо, 70, Бен-Йеддер, 89"Севилья": Вацлик, Эскудеро, Гомес, Каррису, Меркадо, Навас, Сарабия (Амаду, 90+2), Васкес (Гоналон, 75), Банега, Промес (Бен-Йеддер, 46), Силва"Эспаньол": Лопес, Росалес (Лопес, 81), Дидак, Эрмосо, Лопес, Рока, Мелендо (Баптистау, 70), Дардер (Санчес, 76), Гранеро, Гарсия, ИглесиасПредупреждения: Васкес, 8, Каррису, 18, Гранеро, 54, Меркадо, 61, Лопес, 83, Эскудеро, 88