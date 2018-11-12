Самир Насри в ближайшие дни подпишет контракт с клубом АПЛ

Полузащитник Самир Насри возвращается в Англию.Француз в данное время проходит медосмотр в "Вест Хэме". Он подпишет с лондонским клубом полугодовой контракт с зарплатой 80 тысяч фунтов в неделю.Сейчас Насри отбывает полуторагодичную дисквалификацию за очищение крови, которое он произвел в декабре 2016 года. Срок действия дисквалификации истекает в декабре этого года.