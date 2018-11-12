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Самир Насри в ближайшие дни подпишет контракт с клубом АПЛ

Полузащитник Самир Насри возвращается в Англию.

Француз в данное время проходит медосмотр в "Вест Хэме". Он подпишет с лондонским клубом полугодовой контракт с зарплатой 80 тысяч фунтов в неделю.

Сейчас Насри отбывает полуторагодичную дисквалификацию за очищение крови, которое он произвел в декабре 2016 года. Срок действия дисквалификации истекает в декабре этого года.

Evening Standart
Теги: Насри Вест Хэм Пеллегрини
Сегодня, 15:35
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