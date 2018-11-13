Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил приз лучшему игроку чемпионата Испании в сезоне-2017/18."Хорошо, что Ла Лига в этом сезоне более конкурентоспособна, чем когда-либо. Ничто не дается легко, кто угодно может выигрывать. И я бы хотел, чтобы так продолжалось как можно дольше", — приводит Marca слова Месси.В минувшем сезоне аргентинец провел 36 игр в Примере в составе "Барселоны", забил 34 мяча и помог каталонцам завоевать титул чемпиона Испании.На данный момент каталонцы имеют в активе 24 очка и располагаются на первом месте в турнирной таблице испанского чемпионата.