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Лионель Месси получил приз лучшему игроку чемпионата Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил приз лучшему игроку чемпионата Испании в сезоне-2017/18.

"Хорошо, что Ла Лига в этом сезоне более конкурентоспособна, чем когда-либо. Ничто не дается легко, кто угодно может выигрывать. И я бы хотел, чтобы так продолжалось как можно дольше", — приводит Marca слова Месси.

В минувшем сезоне аргентинец провел 36 игр в Примере в составе "Барселоны", забил 34 мяча и помог каталонцам завоевать титул чемпиона Испании.

На данный момент каталонцы имеют в активе 24 очка и располагаются на первом месте в турнирной таблице испанского чемпионата.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 02:09
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#1  Виктор Сарков   (Сегодня, 02:18)
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 13.11.2018 [жалоба]
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