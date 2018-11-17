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Раньери - о чемпионстве "Лестера": пора забыть эту сказку

Новый главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери прокомментировал нынешнюю ситуацию в английском клубе.

"Мы должны очень серьезно поработать. То чемпионство с "Лестером" было настоящей сказкой. Его нужно забыть. Болельщики должны поддерживать нас в этот тяжёлый момент, мы идём на дне таблицы. Когда игроки и болельщики помогают друг другу, мы понимаем, что едины", - приводит слова Раньери Goal.com.
Теги: Раньери Фулхэм Лестер
Сегодня, 11:50
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 12:06)
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Болеет за:
«Спартак»
А как в Лестере теперь с деньгами?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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