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Златко Далич: с Англией постараемся сыграть в свой лучший футбол

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, чего ждет от матча Лиги наций против команды Англии.

Матч состоится в Лондоне 18 ноября и начнется в 17.00 по московскому времени.

"Это очень сильная команда с быстрыми молодыми игроками. Однако я больше волнуюсь о своей команде, потому что мы играли с Испанией и, возможно, устали. Кажется, что время начала матча — не лучший вариант для нас, но что мы можем поделать? Мы постараемся сыграть в свой лучший футбол, чтобы игра была зрелищной. Даже ничья станет замечательным результатом.

Это наш третий очный матч за последние три-четыре месяца. Команды хорошо друг друга знают. На поле будет настоящая битва, но в спортивной атмосфере. Мы обыграли их на чемпионате мира — 2018, и это никто не забыл. Конечно, самым важным из трех матчей будет предстоящий", — приводит слова Далича The Guardian.

"Газета.ру"
Теги: Далич Сборная Хорватии Сборная Англии
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