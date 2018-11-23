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Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на "Золотой мяч"-2018

Престижная премия "Золотой мяч", присуждаемая лучшему футболисту мира по версии французского издания France Football, впервые с 2008 года обретет нового владельца. Последние десять лет приз неизменно вручался Криштиану Роналду или Лионелю Месси.

По информации Tuttosport, в этом году оба футболиста не войдут в число трех финалистов. Основная борьба за награду развернется между чемпионами мира Рафаэлем Вараном и Килианом Мбаппе, а также хорватом Лукой Модричем, который завоевал серебро мирового первенства в России.

Главным претендентом на "Золотой мяч" считается хавбек "Реала", так как его уже признали лучшим игроком чемпионата мира — 2018 и Лиги чемпионов, в финале которой мадридцы переиграли "Ливерпуль".

Церемония награждения пройдет 3 декабря.

"Р-Спорт"
Теги: Месси Роналду
Сегодня, 13:47
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#5  1964netto_  Казахстан (Сегодня, 16:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гуд.


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009 [жалоба]
#4  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 16:03)
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online
Болеет за:
«Реал»
когда есть месси и роналду,награждение кого-то ещё,это от лукавого smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 15:16)
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Цитата: junga
Модрич однозначо лучший из этих трёх, хотя нига-лобби способно крушить всех на своем пути, но Мбапе пока точно не наиграл на золотой мяч

согласен, у него еще все впереди, а вот у Луки это последний шанс


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  junga  Сочи (Сегодня, 15:02)
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Болеет за:
«Зенит»
Модрич однозначо лучший из этих трёх, хотя нига-лобби способно крушить всех на своем пути, но Мбапе пока точно не наиграл на золотой мяч


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:19)
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Болеет за:
«Зенит»
Наконец то, а иначе пока эти двое играют,то смысла в ней нет.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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