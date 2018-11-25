"Барселона" стала такой же скучной, как "Атлетико". И чуть не пропустила мадридцев на первое место

Atletico Madrid 1-1 Barcelona FT:



Shots: 3-8

Pass accuracy: 79%-91%

Chances created: 1-3

Possession: 30%-70%



Substitute Ousmane Demb?l? comes to the rescue for Barcelona with a 90th minute equaliser at Wanda Metropolitano. pic.twitter.com/qYv7Jc43ir — Squawka Football (@Squawka) November 24, 2018

Симеоне снова очень уважительно отнёсся к «Барсе» и не смог впервые обыграть её в чемпионате, хотя был близок и нейтрализовал атаку самого неудобного соперника.– о громкой афише, которой больше бы подошёл нулевой результат.Солидные люди застали времена крутых «Депортиво», «Валенсии», «Сельты», в конце концов, а вот поколение помоложе знает чемпионат Испании как лигу двух команд, которую Диего Симеоне превратил в лигу двух с половиной. Так что в этом сезоне творится нечто беспрецедентное и уникальное: после 12 туров «Севилья» и «Алавес» отставали от «Барсы» всего на одно очко, «Эспаньол» – всего на три, а «Реал» сегодня разгромно влетел «Эйбару»!Так что в этом сезоне Ла Лигу действительно стоит смотреть не только ради междусобойчиков трёх грандов, ведь они могут потерять очки в любой игре. Домашнее поражение «Барсы» от «Бетиса» 3:4 – это ли не чудо? Да и «Севилья» завтра может единолично возглавить таблицу.Увы, к очной встрече главные претенденты на чемпионский титул («Реал» называть таковым пока проблематично) подошли не в оптимальных составах, что повлияло на рисунок игры. Симеоне не мог задействовать Година, Хименеса и Хуанфрана – сразу трёх основных защитников, без которых, возможно, и не решился на более смелую игру.«Барса» тоже действовала уныло в том числе из-за потерь. Даже такая команда не может не заметить потери Ракитича и Коутиньо, мозгов и креативности которых команде явно не хватало.Днём я поражался статистике 1-го тайма в оренбургском матче: команды нанесли всего 3 удара за 45 минут. Ладно хотя бы появление Валерия Катынсуса в студии по ходу перерыва скрасило впечатления. В паузе между таймами игры «Атлетико» – «Барселона» экс-футболист «Шинника» и «Томи» не появился, а вот статистика ударов была абсолютно такой же: 3 удара на две команды, что даже при оборонительном ДНК хозяев смотрелось жутчайшим недобором.Ладно, статистика ударов не всегда точно отражает событийность игры, многие опасные ситуации не заканчиваются ударами. Но опасных ситуаций не было в принципе. Команды не видели никакой нужды в риске, совершенно не собирались развлекать публику на стадионе. А тех, кто смотрел матч по телевизору, подталкивали к переключению на кубок Либертадорес, да вот только встречу из-за буйств фанатов перенесли… Там не приходилось говорить о футболе, тут, в общем-то, тоже.В надежде разобраться в этой футбольно-шахматной партии я включил в перерыве студию «Силы-ТВ», где присутствовал Вадим Лукомский, который даже унылейшую игру «Ливерпуля» и «Ман Сити» в этом сезоне способен разобрать так, чтобы чтиво затянуло тебя минут на 15. Но тут был бессилен и он, отделавшись фразами про скучную игру, в которой обе команды устраивает ничья. Обсуждать действительно было нечего.Не секрет, что комментатору встречи Константину Геничу, мягко говоря, не чуждо ставочное дело. По ходу второго тайма он в стиле коллеги Юрия Розанова усердно подсчитывал угловые и поражался отсутствию корнеров у «Атлетико», заявив между тем, что, если бы хозяева имели столько попыток подать с угла поля (на тот момент 7), то непременно бы забили.Однако мадридцам хватило и одного углового. Дико осознавать, что этот гол с первого углового стал для Диего Косты первым в Примере с февраля. Видимо, «засуха» форварда расслабила каталонцев, поскольку за Костой почему-то присматривал Рафинья (174 см), ещё и захромавший вскоре после своего выхода на замену.Перед голом «Атлетико» провёл несколько навальных, как сказал бы Леонид Слуцкий, атак, после одной из которых арбитр прибег к помощи видеоассистента. В начале тайма Гризманн великолепно перехватил мяч в центре поля и протащил его до самой лицевой, но всё же нельзя было сказать, что гол назревал, что на гол мадридцы наиграли. После перерыва они, скорее, наоборот сели глубже. Точность передач по ходу матча «Атлетико» падала до 63 процентов (кстати, уже упомянутые «Оренбург» и «Уфа» были в районе 90)...да, отдай его Месси. Признаться честно, меня задолбали тренеры, говорящие «сегодня нам не хватило Месси», «у нас же в составе нет Месси». В последние годы Лео отнюдь не гарант успеха в важных матчах, не лучший игрок мира. Он может сотворить чудо, но последнюю большую победу одержал весной 2015-го…Тем не менее, сегодня Лео явно выделялся на фоне безыдейной команды. Он регулярно опускался за мячом в глубину и делал главное, за что мы его любим: брал мяч тащил его, попутно сбрасывая с плеч соперников. Тащил он даже не мяч, тащил он всю команду, у которой совершенно не получалась комбинационная игра. Инициативу на себя брал только Лео, в итоге и решивший исход. Его постоянно атаковали вдвоём-втроём, но Месси всё-таки освободился от опеки врыванием из глубины, чёткой обработкой перевода и мгновенным пасом на Дембеле. На всё у Лео была, наверное, секунда, в которую он со своей лёгкой гениальностью уложился. Не создав ни одного момента, «Барселона» добилась нормального (судя по её же игре до пропущенного мяча) результата.Да, чемпионат Испании стал интереснее, но к конкретным командам это не относится. «Барселона» Вальверде, наверное, самая прагматичная за эпоху «двух/трёх команд», «Атлетико» не меняется (по крайней мере в лучшую сторону) и всё так же боится «Барсу» в чемпионате (почему-то только в нём), «Реал» попросту скатился. Похоже, у английских топов наконец появился шанс сокрушить испанскую армаду в Европе. А, быть может, прагматичность Вальверде в сочетании с гениальностью Месси - как раз то, что нужно для возвращения на олимп.