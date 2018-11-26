Обсуждается возможный переход футболистов "Челси" в "Милан"

"Милан" ведет переговоры по поводу возможной аренды игроков лондонского "Челси".По данным Sport Mediaset, в поле зрения команды попали защитники Андреас Кристенсен, Гари Кэхилл и хавбек Сеск Фабрегас. Последний является главной целью, поскольку у первых двух в 2019 году истекают контракты.Как сообщает источник, таким образом итальянский клуб планирует заменить собственных травмированных игроков.Сейчас "Милан" занимает пятое место по прошествии 13 туров в Серии А. В активе команды 22 очка.