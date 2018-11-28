Лионель Месси назвал главные цели в своей карьере

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:25
Владимир Пресняков – об акции футболистов "Спартака": абсолютно правильный шаг! Сколько же можно травить человека?!
Владимир Пресняков – об акции футболистов "Спартака": абсолютно правильный шаг! Сколько же можно травить человека?!
18:15
Александр Мостовой – об акции игроков "Спартака" в поддержку Глушакова: нужно было делать такое и при Каррере
Александр Мостовой – об акции игроков "Спартака" в поддержку Глушакова: нужно было делать такое и при Каррере
16:58
Андрей Бутенко: предложенные изменения в правилах футбола нацелены на улучшение динамики игры (1)
Андрей Бутенко: предложенные изменения в правилах футбола нацелены на улучшение динамики игры (1)
16:41
Общественная наблюдательная комиссия: все хотят знать, что происходит с Кокориным и Мамаевым за решеткой (6)
Общественная наблюдательная комиссия: все хотят знать, что происходит с Кокориным и Мамаевым за решеткой (6)
14:31
Софья Ханни: ситуация вокруг Глушакова вредит нам - мы будем поддерживать так всех в коллективе (12)
Софья Ханни: ситуация вокруг Глушакова вредит нам - мы будем поддерживать так всех в коллективе (12)
13:53
Рашид Рахимов - о матче "Енисей" - "Ахмат": при "минус 20" я не выведу своих ребят на поле (19)
Рашид Рахимов - о матче "Енисей" - "Ахмат": при "минус 20" я не выведу своих ребят на поле (19)
12:19
В твиттере появился официальный документ, в котором "Енисей" предлагал "Ахмату" обменяться кругами (5)
В твиттере появился официальный документ, в котором "Енисей" предлагал "Ахмату" обменяться кругами (5)
12:13
Андрей Созин: ЦСКА играл в футбол только 25 минут - армейцы не готовы стабильно играть в Лиге чемпионов (2)
Андрей Созин: ЦСКА играл в футбол только 25 минут - армейцы не готовы стабильно играть в Лиге чемпионов (2)
11:49
"Бока Хуниорс" отказывается играть в финале Кубка Либертадорес - клуб требует дисквалификации "Ривер Плейт" (3)
"Бока Хуниорс" отказывается играть в финале Кубка Либертадорес - клуб требует дисквалификации "Ривер Плейт" (3)
10:13
Адвокат Мамаева: почти уверен, что следствие попросит продлить срок заключения еще на 2 месяца (13)
Адвокат Мамаева: почти уверен, что следствие попросит продлить срок заключения еще на 2 месяца (13)
08:50
Георгий Щенников – первый игрок с 2016 года, заработавший пенальти в свои и чужие ворота в матче ЛЧ
Георгий Щенников – первый игрок с 2016 года, заработавший пенальти в свои и чужие ворота в матче ЛЧ
Лионель Месси назвал главные цели в своей карьере
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, какие цели он ставит перед собой на нынешнем этапе своей карьере.
Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. Форвард приостановил свои выступления за сборную Аргентины после чемпионата мира — 2018 года, где национальная команда покинула турнир на стадии 1/8 финала.
"Моя главная цель — продолжать прогрессировать, не довольствоваться тем, чего я достиг. Хочу становиться лучше с каждым днем, выигрывать больше трофеев.
Я считаю себя крайне азартным в плане жажды побед. Хочу побеждать всегда, абсолютно не люблю проигрывать", —приводит слова Месси Marca.
"Газета.ру"
Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. Форвард приостановил свои выступления за сборную Аргентины после чемпионата мира — 2018 года, где национальная команда покинула турнир на стадии 1/8 финала.
"Моя главная цель — продолжать прогрессировать, не довольствоваться тем, чего я достиг. Хочу становиться лучше с каждым днем, выигрывать больше трофеев.
Я считаю себя крайне азартным в плане жажды побед. Хочу побеждать всегда, абсолютно не люблю проигрывать", —приводит слова Месси Marca.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.