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Лионель Месси назвал главные цели в своей карьере

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, какие цели он ставит перед собой на нынешнем этапе своей карьере.

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. Форвард приостановил свои выступления за сборную Аргентины после чемпионата мира — 2018 года, где национальная команда покинула турнир на стадии 1/8 финала.

"Моя главная цель — продолжать прогрессировать, не довольствоваться тем, чего я достиг. Хочу становиться лучше с каждым днем, выигрывать больше трофеев.

Я считаю себя крайне азартным в плане жажды побед. Хочу побеждать всегда, абсолютно не люблю проигрывать", —приводит слова Месси Marca.

"Газета.ру"
Теги: Месси
Сегодня, 17:30
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