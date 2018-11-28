Лионель Месси назвал главные цели в своей карьере

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, какие цели он ставит перед собой на нынешнем этапе своей карьере.Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. Форвард приостановил свои выступления за сборную Аргентины после чемпионата мира — 2018 года, где национальная команда покинула турнир на стадии 1/8 финала."Моя главная цель — продолжать прогрессировать, не довольствоваться тем, чего я достиг. Хочу становиться лучше с каждым днем, выигрывать больше трофеев.Я считаю себя крайне азартным в плане жажды побед. Хочу побеждать всегда, абсолютно не люблю проигрывать", —приводит слова Месси Marca.