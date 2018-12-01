Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Наполи" отклонил трансферное предложение по своему защитнику в размере более чем 100 млн евро

Как сообщает Corriere dello Sport, "Наполи" отклонил трансферное предложение "Манчестер Юнайтед" по защитнику Калиду Кулибали.

По информации итальянского издания, манкунианцы предложили за 27-летнего сенегальского футболиста 103 млн евро, однако руководство неаполитанского клуба сразу же ответило отказом.

Кулибали перешёл в "Наполи" из "Генка" в 2014 году за 7,75 млн евро.
Теги: Наполи Кулибали Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.