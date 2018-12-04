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Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локо"

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина.

Причиной гибели футболиста стало переохлаждение.

"Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболиста ФК "Локомотив" Алексея Ломакина", - сообщается в официальном Твиттере РФС.
Теги: Инфантино ФИФА Локомотив Ломакин
Сегодня, 21:54
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 22:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Выбросьте аптечку, у кого она есть дома. До добра это не доведёт.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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