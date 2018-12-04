Хосеп Гвардиола рассказал о взаимоотношениях с Сане

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о взаимоотношениях с нападающим Лероем Сане.Он заявил, что рассчитывает на футболиста на долгие годы."У меня хорошие отношения с Сане. Никаких проблем с ним нет. Процесс адаптации к чемпионату Англии требует много времени. так было и со Стерлингом, и с другими игроками, исключая де Брейне. Надеюсь, Сане останется в "Сити" на долгие годы", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.