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Хосеп Гвардиола рассказал о взаимоотношениях с Сане

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о взаимоотношениях с нападающим Лероем Сане.

Он заявил, что рассчитывает на футболиста на долгие годы.

"У меня хорошие отношения с Сане. Никаких проблем с ним нет. Процесс адаптации к чемпионату Англии требует много времени. так было и со Стерлингом, и с другими игроками, исключая де Брейне. Надеюсь, Сане останется в "Сити" на долгие годы", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Сане
Вчера, 23:01
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