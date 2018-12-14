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Мохамед Салах стал африканским футболистом года по версии ВВС

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС.

"Теперь я хочу выиграть что-нибудь с клубом. Я буду каждый день прикладывать все свои силы для того, чтобы команда что-нибудь выиграла. Каждый из нас хочет это сделать", - сказал Салах.
Теги: Салах Ливерпуль Сборная Египта
Сегодня, 21:44
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