Мохамед Салах стал африканским футболистом года по версии ВВС

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС."Теперь я хочу выиграть что-нибудь с клубом. Я буду каждый день прикладывать все свои силы для того, чтобы команда что-нибудь выиграла. Каждый из нас хочет это сделать", - сказал Салах.