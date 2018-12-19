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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лионель Месси: детей нельзя лишать возможности играть в футбол
Капитан и форвард "Барселоны" Лионель Месси в предверии нового года дал интервью клубному телевидению каталонского клуба на тему футбола воспитании детей, сообщает Твиттер сине-гранатовых.
"Когда я был ребенком в Росарио (Аргентина), то постоянно играл в футбол на улице. Дети нуждаются в том, чтобы быть детьми. Им необходимо разрешать играть и не лишать возможности играть в футбол. Если поменять правила, то многое изменится в нашей жизни", – цитирует Месси клубное телевидение каталонского клуба в Твиттере.
"Когда я был ребенком в Росарио (Аргентина), то постоянно играл в футбол на улице. Дети нуждаются в том, чтобы быть детьми. Им необходимо разрешать играть и не лишать возможности играть в футбол. Если поменять правила, то многое изменится в нашей жизни", – цитирует Месси клубное телевидение каталонского клуба в Твиттере.
? Leo #Messi ? A Christmas to change it all. https://t.co/2avcqm033I#Bar?aNewRules pic.twitter.com/2nSBVNfqEG— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2018
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