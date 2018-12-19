Лионель Месси: детей нельзя лишать возможности играть в футбол

Капитан и форвард "Барселоны" Лионель Месси в предверии нового года дал интервью клубному телевидению каталонского клуба на тему футбола воспитании детей, сообщает Твиттер сине-гранатовых."Когда я был ребенком в Росарио (Аргентина), то постоянно играл в футбол на улице. Дети нуждаются в том, чтобы быть детьми. Им необходимо разрешать играть и не лишать возможности играть в футбол. Если поменять правила, то многое изменится в нашей жизни", – цитирует Месси клубное телевидение каталонского клуба в Твиттере.