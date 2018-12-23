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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Галатасарай" готов предложить контракт Рибери
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может перейти в "Галатасарай", сообщает Fanatik.
Летом 2019 года француз, которому на тот момент будет 36 лет, станет свободным агентом, и мюнхенцы не намерены предлагать столь возрастному футболисту новый контракт. По информации источника, "Галатасарай" готов предложить Рибери контракт на 1,5 сезона, если игроку удастся договориться с "Баварией" о разрыве текущего трудового соглашения до окончания зимнего трансферного окна. Представители турецкого клуба в ближайшие дни проведут переговоры с Франком.
Рибери уже выступал в "Галатасарае" в 2005 году, выиграв с командой Кубок Турции.
В сезоне-2018/19 Рибери провел за "Баварию" 22 матча во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав 1 результативную передачу.
Sport24
Летом 2019 года француз, которому на тот момент будет 36 лет, станет свободным агентом, и мюнхенцы не намерены предлагать столь возрастному футболисту новый контракт. По информации источника, "Галатасарай" готов предложить Рибери контракт на 1,5 сезона, если игроку удастся договориться с "Баварией" о разрыве текущего трудового соглашения до окончания зимнего трансферного окна. Представители турецкого клуба в ближайшие дни проведут переговоры с Франком.
Рибери уже выступал в "Галатасарае" в 2005 году, выиграв с командой Кубок Турции.
В сезоне-2018/19 Рибери провел за "Баварию" 22 матча во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав 1 результативную передачу.
Sport24
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