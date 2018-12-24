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Вадим Скрипченко возглавит "Торпедо-БелАЗ"

Новым главным тренером "Торпедо-БелАЗ" станет экс-наставник "Урала" и "Анжи" Вадим Скрипченко.

В сентябре нынешнего года 43-летнего специалиста уволили из "Арарата-Армения", когда команда шла на пятом месте в чемпионате.

В настоящее время "Торпедо-БелАЗ" возглавляет Олег Кубарев, под руководством которого команда два раза подряд занимала пятое место в чемпионате.

Tribuna
Теги: Скрипченко
Сегодня, 10:48
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#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 11:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну всё,Торпедо_Белазу надо готовиться к вылету,Скрипченко крупный спец по этому делу.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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