Вадим Скрипченко возглавит "Торпедо-БелАЗ"

Новым главным тренером "Торпедо-БелАЗ" станет экс-наставник "Урала" и "Анжи" Вадим Скрипченко.В сентябре нынешнего года 43-летнего специалиста уволили из "Арарата-Армения", когда команда шла на пятом месте в чемпионате.В настоящее время "Торпедо-БелАЗ" возглавляет Олег Кубарев, под руководством которого команда два раза подряд занимала пятое место в чемпионате.