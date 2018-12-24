Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Ювентус" желает заполучить Иско

"Ювентус" заинтересован в услугах полузащитника "Реала" и сборной Испании Иско, сообщает Tuttosport.

Ранее сообщалось, что форвард по окончании сезона может перейти в "Манчестер Сити". Сделка может состояться в январе 2019 года.

В текущем сезоне Иско сыграл 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Теги: Иско Реал Ювентус Трансферы
Сегодня, 17:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.