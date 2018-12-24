"Ювентус" желает заполучить Иско

"Ювентус" заинтересован в услугах полузащитника "Реала" и сборной Испании Иско, сообщает Tuttosport.Ранее сообщалось, что форвард по окончании сезона может перейти в "Манчестер Сити". Сделка может состояться в январе 2019 года.В текущем сезоне Иско сыграл 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.