Осман Кадиев: "Анжи" не отпустит Адиева с поста главного тренера

Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал слова главного тренера клуба Магомеда Адиева о том, что он может покинуть команду из Махачкалы.- У нас замечательный тренер, и зимой мы его никуда не отпустим, - сказал Кадиев. – Да и в целом у нас задача сохранить коллектив, пока лишь один человек написал заявление о разрыве контракта.- Не хотел бы распространяться, потому что, как только имя компании всплывает в СМИ, нам сразу сложнее договориться. Но переговоры ведутся, не сомневайтесь.- Для этого нам нужно открыть заявку, а пока говорить об этом преждевременно.- Я рассчитываю, что уже в январе нам разрешат заявлять новых игроков.