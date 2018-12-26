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"Лацио" победил "Болонью", "Парма" обыграла "Фиорентину"
"Лацио" обыграл "Болонью" в матче 18-го тура чемпионата Италии (2:0).
Чемпионат Италии
Серия А
18-й тур
"Болонья" - "Лацио" - 0:2 (0:1)
Голы: Луис Фелипе, 30 (0:1). Лулич, 90 (0:2).
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Калабрези, Маттьелло (Орсолини, 61), Хеландер, Поли (Дестро, 83), Сванберг, Надь, Сантандер, Крейчи, Оквонково (Паласио, 65).
"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Марушич, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Лукаку, 74), Кайседо (Иммобиле, 61), Корреа (Пароло, 67).
Предупреждения: Калабрези, 45+1. Паласио, 81.
"Парма" с минимальным счетом обыграла "Фиорентину" (1:0).
"Фиорентина" - "Парма" - 0:1 (0:1)
Гол: Инглезе, 45+1.
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович (Лаурини, 40), Бенасси (Жерсон, 54), Верету, Фернандес (Чеккерини, 69), Симеоне, Пьяца, Кьеза.
"Парма": Сепе, Якопони, Гаццола, Гальоло, Бастони, Ригони (Барилла, 76), Дейола, Штулац (Скоццарелла, 46), Бьябьяни, Силигарди (Жервинью, 87), Инглезе.
Предупреждения: Миленкович, 13. Ригони, 18. Пеццела, 31. Лаурини, 40. Бьябьяни, 74. Жерсон, 88. Инглезе, 89. Дейола, 90.
Удаление: Витор Угу, 66.
"Кальяри" с минимальным счетом победил "Дженоа" (1:0).
"Кальяри" - "Дженоа" - 1:0 (1:0)
Гол: Фариас, 45+3.
"Кальяри": Краньо, Срна, Пизакане, Чеппителли, Фараго, Чигарини (Брадарич, 87), Падоин, Жоау Педру (Ионицэ, 16), Барелла, Фариас (Сау, 74), Паволетти.
"Дженоа": Раду, Кришито, Педру Перейра, Бираски, Ромеро (Фавилли, 66), Лазович, Сандру (Куаме, 46), Хильемарк (Мигел Велозу, 78), Бесса, Ролон, Пентек.
Предупреждения: Ромеро, 1. Ролон, 41. Фариас, 45+4. Фараго, 65. Чигарини, 76. Пентек, 82.
"Сампдория" обыграла "Кьево" (2:0).
"Сампдория" - "Кьево" - 2:0 (0:0)
Голы: Квальярелла, 47 (1:0). Рамирес, 59 (2:0).
"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Андерсен, Колли, Экдаль, Сапонара (Рамирес, 46), Прат (Янкто, 87), Линетти, Квальярелла, Капрари (Дефрель, 75).
"Кьево": Соррентино, Цесар, Барба, Бани, Ярошиньски (Депаоли, 66), Радованович, Оби (Хетемай, 15), Кийен (Джаккерини, 71), Меджорини, Стемпиньски, Лерис.
Предупреждения: Андерсен, 56. Цесар, 74. Рамирес, 84.
Чемпионат Италии
Серия А
18-й тур
"Болонья" - "Лацио" - 0:2 (0:1)
Голы: Луис Фелипе, 30 (0:1). Лулич, 90 (0:2).
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Калабрези, Маттьелло (Орсолини, 61), Хеландер, Поли (Дестро, 83), Сванберг, Надь, Сантандер, Крейчи, Оквонково (Паласио, 65).
"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Марушич, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Лукаку, 74), Кайседо (Иммобиле, 61), Корреа (Пароло, 67).
Предупреждения: Калабрези, 45+1. Паласио, 81.
"Парма" с минимальным счетом обыграла "Фиорентину" (1:0).
"Фиорентина" - "Парма" - 0:1 (0:1)
Гол: Инглезе, 45+1.
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович (Лаурини, 40), Бенасси (Жерсон, 54), Верету, Фернандес (Чеккерини, 69), Симеоне, Пьяца, Кьеза.
"Парма": Сепе, Якопони, Гаццола, Гальоло, Бастони, Ригони (Барилла, 76), Дейола, Штулац (Скоццарелла, 46), Бьябьяни, Силигарди (Жервинью, 87), Инглезе.
Предупреждения: Миленкович, 13. Ригони, 18. Пеццела, 31. Лаурини, 40. Бьябьяни, 74. Жерсон, 88. Инглезе, 89. Дейола, 90.
Удаление: Витор Угу, 66.
"Кальяри" с минимальным счетом победил "Дженоа" (1:0).
"Кальяри" - "Дженоа" - 1:0 (1:0)
Гол: Фариас, 45+3.
"Кальяри": Краньо, Срна, Пизакане, Чеппителли, Фараго, Чигарини (Брадарич, 87), Падоин, Жоау Педру (Ионицэ, 16), Барелла, Фариас (Сау, 74), Паволетти.
"Дженоа": Раду, Кришито, Педру Перейра, Бираски, Ромеро (Фавилли, 66), Лазович, Сандру (Куаме, 46), Хильемарк (Мигел Велозу, 78), Бесса, Ролон, Пентек.
Предупреждения: Ромеро, 1. Ролон, 41. Фариас, 45+4. Фараго, 65. Чигарини, 76. Пентек, 82.
"Сампдория" обыграла "Кьево" (2:0).
"Сампдория" - "Кьево" - 2:0 (0:0)
Голы: Квальярелла, 47 (1:0). Рамирес, 59 (2:0).
"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Андерсен, Колли, Экдаль, Сапонара (Рамирес, 46), Прат (Янкто, 87), Линетти, Квальярелла, Капрари (Дефрель, 75).
"Кьево": Соррентино, Цесар, Барба, Бани, Ярошиньски (Депаоли, 66), Радованович, Оби (Хетемай, 15), Кийен (Джаккерини, 71), Меджорини, Стемпиньски, Лерис.
Предупреждения: Андерсен, 56. Цесар, 74. Рамирес, 84.
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