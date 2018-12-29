"Атлетико" может купить Коларова

В "Атлетико" смирились с тем, что защитник Лукас Эрнандес перейдет в мюнхенскую "Баварию", потому ищут французу замену.Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне хотел бы видеть в своей команде защитника "Ромы" и сборной Сербии Александра Коларова, сообщает El Gol. Игрок нравится "эль Чоло" своей неуступчивостью и бойцовскими качествами.Отмечается, что "Атлетико" будет проблематично приобрести 33-летнего серба в январе, но осуществление данного трансфера будет, вероятно, летом 2019 года.Коларов перешел в "Рому" из "Манчестер Сити" летом 2017 года и с тех пор провел за джаллоросси 69 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 16 результативных передач.