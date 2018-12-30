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Криштиану Роналду - лучший бомбардир "Реала" в 2018 году

Нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром "Реала" в 2018 году.

В уходящем году форвард сборной Португалии забил за "Реал" 28 голов. В июле он перешел в "Ювентус".

Вторым бомбардиром "Реала" стал Гарет Бэйл, который забил 27 голов. У Карима Бензема - 18 точных ударов.
Теги: Роналду Реал Ювентус
Вчера, 20:49
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#1  iDEAD  Череповец (Вчера, 21:49)
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лол
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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